Иск Кумина к Собянину о "неравномерном освещении выборов" оставили без удовлетворения

Мосгорсуд отказался снимать с выборов мэра Москвы Сергея Собянина по иску кандидата на выборы столичного градоначальника от КПРФ Вадима Кумина, передает ТАСС.

В суде заявили об отказе в удовлетворении административного иска Кумина.

Как отметил сам истец, "чашу терпения переполнила информация, полученная вследствие анализа статистики публикаций в интернете".

Как прокомментировал ранее Накануне.RU кандидат в мэры Москвы, подача иска была "долгом заявить о недопустимости неравномерности освещения выборов". Защита Кумина предоставила две районных газеты, в которых были опубликованы агитационные, с их точки зрения, материалы, не оплаченный из предвыборного фонда Собянина и сделанные раньше позволенного срока.

Интересы Собянина в суде защищал адвокат Михаил Барщевский. Он назвал иск Кумира "не очень удачным пиаром накануне выборов" с целью обратить внимание СМИ на себя. Барщевский также указал на отсутствие доказательств "неравномерного освещения". "А поскольку предъявить нечего - появляется вот такое", - сказал юрист.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Кумин ранее заявил, что Мосгорсуд попросил нотариально заверить 1 тыс. 200 листов доказательств.