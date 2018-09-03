В Прикамье завершен ремонт моста на участке федеральной трассы М-7 "Волга"

Ремонт моста через реку Сюзьву на 449-м км федеральной автодороги М-7 "Волга" в Краснокамском районе Прикамья завершен досрочно, движение полностью открыто. Об этом Накануне.RU сообщили в краевом Министерстве транспорта.

Напомним, в прошлом году работы на этом объекте были приостановлены в связи с нарушением сроков подрядчиком. Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" расторгло контракт с организацией в одностороннем порядке. Основные работы на мосту были закончены уже в этом году.

Как пояснили Накануне.RU в Упрдор "Прикамье", досрочная сдача объекта продиктована его высокой социальной значимостью.

"Мост находится на федеральной трассе М-7 “Волга”, соединяющей Москву с европейскими регионами страны - Владимирской и Нижегородской областями, Республиками Чувашия, Удмуртия, Татарстан и Башкортостан. На данном участке наблюдается интенсивное дорожное движение – более 30 тысяч автомобилей в сутки", - сообщили в Упрдоре.

По информации краевого минтранса, подрядчик заменил балки пролётных строений, отремонтировал подходы к мосту, сопряжения и водосборные лотки, положил новый асфальт и установил барьерное и перильное ограждения.

Как сообщается на сайте Правительства Пермского края, всего в 2018 г. на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из дорожного фонда Прикамья будет направлено 11,58 млрд руб. В 2017 г. на эти цели было заложено 12 млрд руб.

Светлана Борей