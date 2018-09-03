03 Сентября 2018
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общество Челябинская область

В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности

В Челябинске до вечера вторника объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.
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"31 августа – 5 сентября 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

С 19 часов 3 сентября до 19 часов 4 сентября в городе объявлено предупреждение о возникновении НМУ второй степени опасности.

"Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов (ПДК): при превышении концентраций загрязняющих веществ 1 ПДК передается предупреждение первой степени, при превышении 3 ПДК - второй степени. Третья степень предупреждения передается, когда концентрации загрязняющих веществ превышают 5 ПДК", - говорится в сообщении.


Теги: НМУ, экология, выбросы, смог,



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В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности

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