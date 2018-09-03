Гоголь возглавил российский прокат в день выхода и сорвал банк за первый уикенд

Фильм "Гоголь" в первый уикенд "отбил кассу", и теперь мы можем говорить о начале успешной жанровой линии "мистического" кино в российском кинематографе, который долгие 20 лет с трудом отходит от традиции создания мрачного внежанрового артхауса, нацеленного исключительно на европейские кинофестивали.

Теперь российские фильмы начали делать кассу, согласно показателям на ресурсе kinobusiness.com, в первый же уикенд "Гоголь" заработал более 220 млн руб., при этом бюджет фильма составил 100 млн. Третьей части саги по Гоголю достается половина валовой кассы последних киновыходных лета.

Несмотря на стабильную популярность всех трех частей, кинокритики продолжают глумиться над нелепостями в сюжете, смешением жанров фэнтэзи, сравнивать стиль с "Сонной лощиной", "Собакой Баскервиллей", находить отсылки к скандинавской мифологии и толкиеновским мотивам, сочувствовать "плохому сериальному звуку", странным костюмам и компьютерным декорациям. Зрители же голосуют рублем и, судя по этому голосованию, фильм нравится.

"Замечательная сага о Гоголе является в некотором смысле очень смелым проектом, – говорит в беседе с Накануне.RU кинокритик, редактор сайта "На линии" Виктор Мараховский, – нужна определенная храбрость, чтобы снимать нечто одновременно в формате телесериала и в формате нескольких полных метров. Художественные достоинства данной саги очень специфическим образом завязаны на аудиторию развлекательных каналов, а что касается самой по себе "сумеречности" – этот жанр у нас давным-давно "назрел". То, что у нас выдавалось за мистику, было третьесортной перепевкой западных фильмов категории "Б". "Гоголь" имеет свою аудиторию и не имеет нелепых притязаний, стильно выдерживает взятые рамки, за что надо похвалить создателей ленты. Да, это не сливки, это молоко, но сливок без молока не бывает".

По сюжету сериала, главный герой – писарь при следователе Николай Гоголь (Николай Петров) отправляется на Полтавщину, а именно в село Диканька, где происходят зверские убийства молодых девушек. Во время расследования Николай Васильевич часто впадает в странное состояние и через помутнение рассудка видит потусторонний мир. В первой части его коллега и наставник сыщик Яков Гуро (Олег Меньшиков) внезапно погибает (от руки ведьмы, конечно), но Гоголь решает остаться в Диканьке и найти злодея Черного Всадника. Сюжет изобилует отсылками к различным расхожим мистическим историям про призраков, русалок и ведьм. Главные персонажи не лишены очарования, и многие нелепости фильма воспринимаются как стеб. В заключительной части обещано возвращение персонажа Меньшикова.

Один из главных мотивов линии писаря Гоголя – его комплекс неполноценности, он очень хочет стать писателем, но в страшном сне видит, как сам Пушкин смеется над его записками. В реальности, "русский Эдгар По" был дружен с Александром Сергеевичем, последний даже подсказал Гоголю сюжет "Мертвых душ". Конечно, реальный Николай Васильевич перевернулся бы в гробу, если бы увидел калейдоскоп своих повестей в интерпретации ТВ-3, но современный зритель принял мистический хоррор со стебом вполне тепло. 31 августа 2017 года на широкие экраны вышла дебютная серия "Гоголь. Начало", весной 2018 года побил собственные рекорды по сборам "Гоголь. Вий", а в прошлый четверг зрителям представили третью часть франшизы Егора Баранова, которая обещает стать не менее успешной, чем первые две.