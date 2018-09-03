В Челябинской области трое детей пострадали из-за хлопка газа в частном доме

В Челябинской области из-за детской шалости в частном доме произошел хлопок газа. пострадали трое детей, они госпитализированы, сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Инцидент произошел сегодня в частном жилом доме поселка Южный Степной.

"По оперативной информации установлено, что в результате детской шалости с газовым баллоном произошел хлопок газо-воздушной смеси на веранде, без последующего горения. Взрыва газового баллона и его разгерметизации не было. В жилом доме разрушена деревянная веранда размерами 2х7 м", - говорится в сообщении.

Пострадали трое детей 5, 9 и 15 лет. Они госпитализированы в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы. Известно, что дом пригоден для проживания.