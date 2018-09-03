03 Сентября 2018
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Трафик по Крымскому мосту превысил показатель паромной переправы за год

Автомобильный трафик по Крымскому мосту за несколько месяцев с момента открытия превысил показатели Керченской паромной переправы за весь прошлый год.
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Так, в общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались почти 2,288 млн автомобилистов, сообщается на сайте ФКУ "Упрдор "Тамань".

На паромах за весь 2017 год было перевезено около 1,32 млн легковых автомобилей и автобусов.

Напомним, автомобильное движение по переходу началось 15 мая. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив.

12 августа поставлен рекорд суточного трафика по Крымскому мосту: за сутки по нему проехали 33 359 автомобилей. Аабсолютный рекорд Керченской паромной переправы годом ранее – 12 241 транспортных средств.

В конце июля строители приступили к укладке рельс на железнодорожной части Крымского моста.


Теги: крымский мост, паромная переправа, трафик



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Трафик по Крымскому мосту превысил показатель паромной переправы за год

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