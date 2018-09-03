Путин 7 сентября посетит Иран с рабочим визитом

В Кремле рассказали о предстоящем 7 сентября визите президента РФ Владимира Путина в Иран для участия в переговорах по Сирии. Там состоится Третья трехсторонняя встреча глав-государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию,сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Путин обсудит с президентами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшие совместные усилия по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.

"Имеется в виду обсудить комплекс дополнительных мер, нацеленных на окончательную ликвидацию очага международного терроризма, продвижение процесса политического урегулирования и решение гуманитарных вопросов, включая создание условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - отметили в пресс-службе.

Глава государства также проведет двусторонние встречи с лидерами этих государств.