03 Сентября 2018
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происшествия Пермский край

Компания "Т Плюс" оставила без воды более 100 жилых домов в центре Перми

Жители 109 многоквартирных домов и восьми административных объектов по улице Пермской и Газеты "Звезда" остались без горячей воды. Причиной отключения водоснабжения стала крупная авария на теплосетях, принадлежащих пермскому филиалу "Т Плюс".

Как сообщили Накануне.RU в "Пермской сетевой компании" (ПСК, подразделение "Т Плюс"), в настоящее время энергетики восстанавливают работу теплосети.

"Бригады “Пермской сетевой компании” восстанавливают подачу горячего водоснабжения потребителям в Ленинском районе города Перми. Дефект запорной арматуры в тепловой камере, расположенной в районе перекрестка улиц Пермской и Газеты “Звезда”, был обнаружен сегодня в ходе планового осмотра. В результате произошла утечка теплоносителя с выходом горячей воды на поверхность", - пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Сейчас на месте аварии работают две ремонтные бригады и спецтехника. Подачу горячей воды планируется восстановить сегодня во второй половине дня.

Светлана Борей


Теги: Т Плюс, 3сентября, авария в центре Перми



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Компания "Т Плюс" оставила без воды более 100 жилых домов в центре Перми

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