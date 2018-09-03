Ространснадзор организовал внеплановую проверку авиакомпании "Ангара" после крушения вертолета в Иркутской области

Ространснадзор организовал внеплановую выездную проверку авиакомпании "Ангара" после крушения вертолета в Иркутской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в воскресенье вертолет Ми-8 выполнял полет в Братском районе и перестал выходить на связь. Сегодня его нашли разрушенным. Известно, что судно принадлежало авиакомпании "Ангара" и вылетело для производства аэросъемки.

Ространснадзором по согласованию с прокуратурой организована внеплановая выездная проверка данной авиакомпании. Речь идет о соблюдении установленных требований воздушного законодательства в деятельности "Ангары".

Напомним, в результате крушения погибли три человека. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.