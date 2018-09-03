На этой неделе Екатеринбург посетит заместитель Генсека ООН

С 7 по 9 сентября в Екатеринбург с официальным визитом прилетит заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Алисон Смейл. Об этом Накануне.RU сообщили в Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.

Ожидается, что 8 сентября Алисон Смейл примет участие в круглом столе с членами движения клубов ЮНЕСКО. Мероприятие запланировано на 14.00 в зале Свободы Президентского центра Б.Н. Ельцина. На встрече Смейл познакомится с историей движения ЮНЕСКО в регионе, работой Федерации и ее партнеров.

Участниками круглого стола также станут директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, председатель Исполкома Всемирной Федерации ассоциаций содействия ООН Алексей Борисов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов и министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.