03 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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На этой неделе Екатеринбург посетит заместитель Генсека ООН

С 7 по 9 сентября в Екатеринбург с официальным визитом прилетит заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Алисон Смейл. Об этом Накануне.RU сообщили в Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.

Ожидается, что 8 сентября Алисон Смейл примет участие в круглом столе с членами движения клубов ЮНЕСКО. Мероприятие запланировано на 14.00 в зале Свободы Президентского центра Б.Н. Ельцина. На встрече Смейл познакомится с историей движения ЮНЕСКО в регионе, работой Федерации и ее партнеров.

Участниками круглого стола также станут директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, председатель Исполкома Всемирной Федерации ассоциаций содействия ООН Алексей Борисов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов и министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.


Теги: Алисон Смейл, ЮНЕСКО, круглый стол, ООН



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На этой неделе Екатеринбург посетит заместитель Генсека ООН

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