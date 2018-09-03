Из южноуральской колонии ждут выхода нового "генерала" преступного мира Чечни

Из колонии в Челябинской области ждут выхода нового "короля" преступного мира Чечни Ахмеда Домбаева по прозвищу "Ахмед Шалинский".

Как сообщает Lenta.ru, чеченские криминальные группировки решили, что именно Домбаев станет новым главарем чеченских "воров в законе".

Решение такое было принято по нескольким причинам, главной из которых является отсутствие у Домбаева пристрастия к наркотическим и сильнодействующим препаратам. Отмечается, что он часто занимается спортом и является очень религиозным человеком.

Ожидается, что, выйдя на свободу, Домбаев начнет формировать мощную группу из других воров, которая грозит стать заметной силой в преступной среде.