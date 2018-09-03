"Они должны работать!" Губернатору Зауралья "нашептали" об увольнении школьных учителей, достигших пенсионного возраста

Губернатор Курганской области заявил, что до него дошла информация о прекращении контрактов с учителями, которые достигли пенсионного возраста - в связи с этим глава региона поручил начальнику департамента образования и науки Герману Хмелеву лично разобраться в ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление Кокорин сделал на еженедельном аппаратном совещании в правительстве области. По его словам, сейчас происходит корректировка пенсионного возраста и в регионе сегодня вовсе не та ситуация, чтобы разбрасываться кадрами.

"Возьмите на контроль и отработайте и с областным центром, и с муниципальными образованиями. Если люди специалисты, полны энергии, они должны работать и свой опыт, профессионализм использовать для нашего подрастающего поколения", - отметил Кокорин.