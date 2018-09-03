Правительство РФ распорядилось ликвидировать ряд филиалов РАНХиГС
Правительство РФ ликвидировало ряд филиалов Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, ликвидации подлежат Адыгейский, Нижнетагильский, Новокузнецкий, Ногинский, Сосновоборский, Тюменский и Якутский филиалы РАНХиГС.
Самому вузу поручено осуществить проведение необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией указанных филиалов.