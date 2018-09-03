Правительство РФ распорядилось ликвидировать ряд филиалов РАНХиГС

Самому вузу поручено осуществить проведение необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией указанных филиалов.

Правительство РФ ликвидировало ряд филиалов Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ . Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром страны Дмитрием Медведевым , опубликовано на официальном портале правовой информации.