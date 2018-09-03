ХК "Югра" презентовал обновленный состав команды

Хоккейный клуб "Югра" презентовал обновленный состав клуба. Мероприятие посетила губернатор автономного округа Наталья Комарова, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В состав тренерского штаба вошли главный тренер Алексей Ждахин, тренеры Владислав Бульин, Евгений Федоров, Сергей Храмцов, Рашит Галимжанов. Начальник команды – Вячеслав Боровиков. Капитаном команды стал Станислав Заборников, ассистентами – Андрей Рычагов и Денис Игнашин.

Вратарями команды стали Евгений Иванников и Артем Мельников, нападающими - Владимир Гайдеик, Андрей Рычагов, Александр Матерухин, Вадим Щегольков, Антон Берлев, Антон Ковалев, Максим Аскаров, Степан Грымзин, Денис Игнашин, Кирилл Пилипенко, Алексей Митрофанов, Дмитрий Жукенов, Илья Дроздецких, Артем Рожковский, Кирилл Попов, Александр Беляев, защитникками - Даниил Стальнов, Эрикс Шевченко, Никита Устиненко, Тимралий Вахрутдинов, Роман Рачинский, Андрей Чуркин, Станислав Заборников, Дмитрий Юшкевич, Владислав Воропаев.

Гендиректор клуба Василий Филипенко заявил, что в этом сезоне команда будет бороться за самые высокие места в турнирной таблице, спортсмены будут стремиться к завоеванию первого места.

"Побеждает не тот, кто не проигрывает, а тот, кто не сдается!", - заявил он.

Первая игра в новом сезоне состоится 6 сентября в Тюмени. Хоккеисты "Югры" встретятся с командой "Рубин". Первая игра в регулярном чемпионате ВХЛ пройдет в столице Югры 15 сентября.

Как сообщало Накануне.RU, хоккейный клуб "Югра" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным. "Югра" под руководством Захаркина в прошлом сезоне провела 14 матчей, в которых удалось завоевать лишь три победы. В результате – 14 место на "Востоке" и предпоследнее в лиге.

После исключения из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) клуб заключил договор о сотрудничестве с омским хоккейным клубом "Авангард". Теперь клуб является партнером омской команды Согласно правилам партнерства "Авангард" вправе делегировать в стан югорчан до 10 игроков для получения игровой практики.