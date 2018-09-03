Челябинцам станут доступны прямые рейсы на Север и Алтай

Авиакомпания "ИрАэро" запускает четыре авиарейса из челябинского аэропорта. Челябинцам станут доступные прямые перелеты в Нижневартовск, Новый Уренгой, Горно-Алтайск и Белоярский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

"ИрАэро" получила назначение на выполнение субсидированных авиаперевозок по четырем направлениям. Авиакомпания начнет выполнять рейсы уже в ноябре.

Флот "ИрАэро" состоит из 27 самолетов, среди которых Ан-24, Ан-26-100, CRJ-200LR и грузовые самолеты.

Напомним, субсидированные авиаперевозки из челябинского аэропорта осуществляет и авиакомпания "Ямал". В бюджете Челябинской области на возмещение затрат авиационным предприятиям в 2018 году предусмотрена субсидия в размере 250 млн рублей.