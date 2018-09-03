03 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Выбор редакции. Как прощались с Захарченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

экономика Свердловская область

На Среднем Урале началась работа по повышению финансовой грамотности населения

На Среднем Урале начал работу межведомственный координационный совет по повышению финансовой грамотности.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, положение о работе совета было подписано губернатором Евгением Куйвашевым 30 августа. В состав вошли представители органов власти, Центрального банка РФ в УрФО, управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, Уральского государственного экономического университета.

По словам вице-губернатора – министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко (на фото), Минфином региона разработан проект комплексной программы по повышению финансовой грамотности на 2018-2021 годы, сегодня она проходит последние согласования. Основным исполнителем и координатором мероприятий программы станет региональный центр финансовой грамотности, созданный на базе УрГЭУ – соответствующее соглашение между правительством области и Уральским государственным экономическим университетом было подписано в мае текущего года.

"Цель нашей работы – содействие формированию финансово грамотного поведения жителей Среднего Урала, повышение качества жизни. Мы планируем решить четыре задачи: изучить и адаптировать лучший опыт в сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителя и использовать его в нашем регионе, создать на Среднем Урале эффективные и доступные информационные ресурсы для потребителей финансовых услуг, разработать и реализовать соответствующие образовательные программы, организовывать мероприятия, способствующие повышению финансовой грамотности. Для нас важно охватить этой работой все возрастные группы населения", - уточнила Галина Кулаченко.

Ближайшие мероприятия состоятся в рамках Дня финансиста и пройдут в Свердловской области 10-13 сентября. Планируется торжественное открытие регионального центра финансовой грамотности, проведение лекций, "круглых столов", запланирована выставка "Финансово-банковские продукты и технологии", а по Екатеринбургу будет курсировать трамвай финансовой грамотности.


Теги: финансовая грамотность, Средний Урал



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале началась работа по повышению финансовой грамотности населения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Результаты 917

Мнения из сети


Наши спецпроекты