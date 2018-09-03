На Среднем Урале началась работа по повышению финансовой грамотности населения

На Среднем Урале начал работу межведомственный координационный совет по повышению финансовой грамотности.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, положение о работе совета было подписано губернатором Евгением Куйвашевым 30 августа. В состав вошли представители органов власти, Центрального банка РФ в УрФО, управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, Уральского государственного экономического университета.

По словам вице-губернатора – министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко (на фото), Минфином региона разработан проект комплексной программы по повышению финансовой грамотности на 2018-2021 годы, сегодня она проходит последние согласования. Основным исполнителем и координатором мероприятий программы станет региональный центр финансовой грамотности, созданный на базе УрГЭУ – соответствующее соглашение между правительством области и Уральским государственным экономическим университетом было подписано в мае текущего года.

"Цель нашей работы – содействие формированию финансово грамотного поведения жителей Среднего Урала, повышение качества жизни. Мы планируем решить четыре задачи: изучить и адаптировать лучший опыт в сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителя и использовать его в нашем регионе, создать на Среднем Урале эффективные и доступные информационные ресурсы для потребителей финансовых услуг, разработать и реализовать соответствующие образовательные программы, организовывать мероприятия, способствующие повышению финансовой грамотности. Для нас важно охватить этой работой все возрастные группы населения", - уточнила Галина Кулаченко.

Ближайшие мероприятия состоятся в рамках Дня финансиста и пройдут в Свердловской области 10-13 сентября. Планируется торжественное открытие регионального центра финансовой грамотности, проведение лекций, "круглых столов", запланирована выставка "Финансово-банковские продукты и технологии", а по Екатеринбургу будет курсировать трамвай финансовой грамотности.