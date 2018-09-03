03 Сентября 2018
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Администрацию Кургана обвинили в нарушении закона при выдаче застройщику разрешения на строительство некачественного дома

В Кургане дом №9А на улице Березовой в поселке Сиреневый буквально трещит по швам - самое "интересное" в этой истории, что дому всего пару лет. Нарушения, допущенные в ходе строительства, выявили члены регионального штаба ОНФ Зауралья, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот дом построен в 2016 году в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

"Проверка общественников показала, что застройщик с целью экономии денежных средств допустил ряд грубейших нарушений, на которые городские власти не обратили должного внимания", - сообщили Накануне.RU в региональном штабе ОНФ.

Все 30 квартир "нового-старого" дома были куплены городской мэрией еще в 2015 году. Сразу же после заселения жильцов люди начали жаловаться на проблемы: фундамент дома вместо специальных бетонных блоков был смонтирован из силикатного кирпича, утепление стен и лист, которым была покрыта крыша, оказались тоньше, чем того требовал проект, а утепление перекрытия чердака выполнено более дешевыми материалами с худшими характеристиками.

"Также у общественников возник ряд замечаний к качеству укладки водопровода, выполнения отмостки здания, труб вытяжной вентиляции, фундаментов входов в подъезды", - добавили в ОНФ.

По мнению "фронтовиков", городские власти вовсе не имели права заключать договор с выполнившей строительные работы организацией, так как та не отвечает необходимым требованиям. Общественники считают, что администрация Кургана в нарушение градостроительных норм выдала застройщику разрешение на строительство здания. Фактически имеющиеся площади земли были недостаточными для размещения дома, проездов, тротуаров и всех предусмотренных проектом площадок. Однако, несмотря на это, здание было построено, и жильцы не получили всех обязательных по нормативам удобств.

Сейчас активисты ОНФ обратились за разъяснением ситуации к городским властям и будут добиваться исправления нарушений и обеспечения для переселенцев достойных и безопасных условий проживания.


Теги: ОНФ, Курган, дом, аварийное жилье, проверка, администрация, Березовая



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Администрацию Кургана обвинили в нарушении закона при выдаче застройщику разрешения на строительство некачественного дома

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