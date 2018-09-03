Началась расшифровка бортовых самописцев загоревшегося в Сочи самолета

Бортовые самописцы пассажирского Боинга, загоревшегося в Сочи, доставлены в Международный авиационный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МАК, началась их расшифровка.

Отмечается, что состояние самописцев удовлетворительное. Запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах.

Напомним, 1 сентября самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс Москва (Внуково) – Сочи в три часа ночи приземлился, однако выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, у него сломались крылья и загорелся один из двигателей.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались, 18 человек получили травмы.

В ходе эвакуации у начальника смены аэропорта случился сердечный приступ и он скончался.

По факту ЧП уголовное дело завел СКР, также расследованием занимается МАК, Росавиация, Московская транспортная прокуратура, свои проверки проводят авиакомпания и аэропорт.