Началась расшифровка бортовых самописцев загоревшегося в Сочи самолета
Бортовые самописцы пассажирского Боинга, загоревшегося в Сочи, доставлены в Международный авиационный комитет.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МАК, началась их расшифровка.
Отмечается, что состояние самописцев удовлетворительное. Запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах.
Напомним, 1 сентября самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс Москва (Внуково) – Сочи в три часа ночи приземлился, однако выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, у него сломались крылья и загорелся один из двигателей.
Все 164 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались, 18 человек получили травмы.
В ходе эвакуации у начальника смены аэропорта случился сердечный приступ и он скончался.
По факту ЧП уголовное дело завел СКР, также расследованием занимается МАК, Росавиация, Московская транспортная прокуратура, свои проверки проводят авиакомпания и аэропорт.