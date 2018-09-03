03 Сентября 2018
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В Прикамье дети смогут "тайно" покупать табак и алкоголь только с согласия родителей

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова предложила выработать алгоритм участия подростков в общественных проверках по продаже несовершеннолетним алкоголя и табака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе детского омбудсмена.

Соответствующее предложение прикамский "детский" омбудсмен высказала на заседании Общественной палаты края. Светлана Денисова заявила, необходимо разрешать детям быть "тайными покупателями" только при наличии письменного согласия родителей. При этом подобные проверки должны быть максимально безопасными для ребенка.

Также на заседании обсудили вопросы организации контроля за качеством питания в школе. Омбудсмен полагает, что контролерам Общественной палаты необходимо выстроить работу по информированию родителей о возможности участия в комиссиях по питанию, созданных в каждом образовательном учреждении. Алгоритм проверок также должен обсуждаться с родителями.


Теги: Светлана Денисова, тайный покупатель, ребенок, алкоголь, табак



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В Прикамье дети смогут "тайно" покупать табак и алкоголь только с согласия родителей

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