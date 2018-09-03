В Кургане жители почти 20 домов остались без воды из-за аварии на водопроводе

В Кургане из-за ремонтных работ на улице Кирова остановили водоснабжение почти 20 домов, в том числе, в детском саду №87.

Сейчас там работает бригада компании, ремонтные работы проводились по адресу Кирова, 109, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Воды в домах нет с 16.15 часов. Точные сроки устранения пока неизвестны.

Список домов, которые остались без воды:

- ул.Кирова, 98, 100А, 102, 104, 106, 107, 108, 108А, 109, 109А, 111, 113, 115, 115А, 115Б, 117, 117А, 119, 119Б.