03 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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общество Курганская область

В Кургане жители почти 20 домов остались без воды из-за аварии на водопроводе

В Кургане из-за ремонтных работ на улице Кирова остановили водоснабжение почти 20 домов, в том числе, в детском саду №87.

Сейчас там работает бригада компании, ремонтные работы проводились по адресу Кирова, 109, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Воды в домах нет с 16.15 часов. Точные сроки устранения пока неизвестны.

Список домов, которые остались без воды:

- ул.Кирова, 98, 100А, 102, 104, 106, 107, 108, 108А, 109, 109А, 111, 113, 115, 115А, 115Б, 117, 117А, 119, 119Б.


Теги: Курган, вода, отключение, Водный союз, Кирова



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В Кургане жители почти 20 домов остались без воды из-за аварии на водопроводе

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