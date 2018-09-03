Глава "Газпром нефти" выступит на пленарном совещании Тюменского нефтегазового форума

Спикером пленарного совещания Тюменского нефтегазового форума станет председатель правления и гендиректор компании "Газпром нефть" Александр Дюков. О планах выступить на "пленарке" Дюков уведомил оргкомитет форума, передает корреспондент Накануне.RU.

"Считаю форум значимым мероприятием для нефтегазовой отрасли, а его главные темы - ключевыми для развития отрасли на данном этапе", - приводит организационный комитет текст письма.

Тема пленарного совещания - "Глобальная трансформация нефтегазового рынка: энергия роста".

Форум состоится 19-20 сентября в Тюмени. В числе приглашенных спикеров - министр природы РФ Дмитрий Кобылкин, врио губернатора Тюменской области Александр Моор, врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, руководитель "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов и другие.