03 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Выбор редакции. Как прощались с Захарченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

политика Тюменская область

Глава "Газпром нефти" выступит на пленарном совещании Тюменского нефтегазового форума

Спикером пленарного совещания Тюменского нефтегазового форума станет председатель правления и гендиректор компании "Газпром нефть" Александр Дюков. О планах выступить на "пленарке" Дюков уведомил оргкомитет форума, передает корреспондент Накануне.RU.

"Считаю форум значимым мероприятием для нефтегазовой отрасли, а его главные темы - ключевыми для развития отрасли на данном этапе", - приводит организационный комитет текст письма.

Тема пленарного совещания - "Глобальная трансформация нефтегазового рынка: энергия роста".

Форум состоится 19-20 сентября в Тюмени. В числе приглашенных спикеров - министр природы РФ Дмитрий Кобылкин, врио губернатора Тюменской области Александр Моор, врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, руководитель "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов и другие.


Теги: Тюменский нефтегазовый форум, ТЭК, Александр Дюков



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава "Газпром нефти" выступит на пленарном совещании Тюменского нефтегазового форума

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.08.2018 11:29 Мск На Тюменском нефтегазовом форуме обсудят умные технологии для ТЭК

Экспертное мнение


Голосование

Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Результаты 917

Мнения из сети


Наши спецпроекты