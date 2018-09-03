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"Надо стоять и петь". В Николаевской области уроки всегда будут начинаться с украинского гимна и минуты молчания

Первые уроки в учебных заведениях Николаевской области отныне будут начинаться с прослушивания украинского гимна и минуты молчания. Такое распоряжение подписал губернатор области Алексей Савченко, о чем сам заявил на линейке в одной из школ.
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"Сегодня я подписал распоряжение, согласно которому с 1 сентября перед первым уроком должен звучать гимн Украины как наш символ. И минута молчания. Только после этого нужно начинать обучение", - сказал чиновник.

Он порекомендовал, что, когда играет гимн, "надо стоять и петь", а когда минута молчания - нужно молчать. Минуту молчания он установил в память о местных боевиках, погибших в Донбассе.

Отметим, что сегодня украинский президент Петр Порошенко пообещал школьникам, что они точно будут жить в ЕС.

Как сообщало Накануне.RU, накануне 1 сентября минздрав Украины выступил с инициативой отменить школьные линейки как советскую традицию. Тем не менее они продолжают проводиться.


Теги: Украина, гимн, минута молчания, школа



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"Надо стоять и петь". В Николаевской области уроки всегда будут начинаться с украинского гимна и минуты молчания

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