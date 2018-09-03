С начала 2018 года объем кредитной задолженности россиян вырос на 9,2%

С начала 2018 года объем задолженности физических лиц перед банками вырос на 9,2% и составил 13,25 трлн руб. Такие данные опубликовали эксперты ОНФ в обновленной "кредитной карте России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе движения.

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При этом в аналогичный период прошлого года прирост объема кредитной задолженности составлял 3,5%, то есть темпы роста этого параметра увеличились в 2,6 раза.

По данным аналитиков ОНФ, средняя семья из трех человек должна банкам почти 234,6 тыс. руб. Отмечается, однако, что доля "просрочки" остается пока довольно низкой. Так, в первом полугодии доля просроченных долгов снизилась и составила 6,1% (810,7 млрд руб.). Два года назад она составляла 8,5%, то есть с этого момента произошло снижение этой доли на 2,4%.

"В пересчете на каждое российское домохозяйство объем кредитной задолженности составил 234,6 тыс. руб. – на 19% выше, чем годом ранее. Просроченная задолженность в пересчете на каждое домохозяйство составила 14,4 тыс. руб. (15,4 тыс. руб. годом ранее). Средний уровень закредитованности домохозяйств, рассчитываемый как отношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу, составил 24%, что на 3% выше показателя прошлого года", - отметили в движении.

Вместе с тем эксперты ОНФ считают, что низкая доля "просрочки" не отражает реальное состояние проблемных займов в стране. "Это технический показатель, потому что граждане де-юре избегают "просрочки" через перекредитование, а кредиторы быстро избавляются от плохой "просрочки", переуступая право требования коллекторским агентствам. И эти два фактора не показывают реального состояния проблемных займов. Косвенным подтверждением тому являются опубликованные на днях данные Федеральной службы судебных приставов о более чем 2 трлн руб. долгов физлиц перед банками, которые находятся на взыскании", – пояснил глава направления ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.

Наибольшая закредитованность наблюдается у домохозяйств в Республике Калмыкия (51%), Республике Тыва (49%), Чувашской Республике (39%), Иркутской области (38%) и Ханты-Мансийском автономном округе (38%).

Также в ОНФ исследовали объем сбережений россиян на банковских депозитах. Этот показатель оценивается в 27 трлн руб., из которых 79,3% приходятся на вклады в рублях, 20,7% – в иностранной валюте. Самые солидные сбережения – у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Новосибирской, Калининградской и Самарской областей. Жители этих регионов хранят в банках свыше 50% своего среднегодового дохода.