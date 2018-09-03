Правительство обяжут отчитываться перед Госдумой о реализации госполитики в сфере образования

Осенью депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об представлении Правительством РФ ежегодного доклада о реализации государственной политики в сфере образования, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект внесли в конце июня депутаты Ирина Яровая, Николай Говорин, Сергей Коткин, Елена Митина, Татьяна Касаева, Ирек Зиннуров, Наталья Боева, Ирина Марьяш, Ольга Савастьянова, Александр Ткачев и Антон Гетта.

Депутаты предложили обязать Правительство ежегодно представлять Федеральному Собранию национальный доклад о реализации государственной политики в сфере образования и публиковать его на официальном сайте Правительства. Ожидается, что информация представителей кабмина будет заслушиваться на заседаниях Госдумы и Совета Федерации.

Авторы законопроекта напомнили, что Госдума ежегодно заслушивает доклады о реализации госполитики в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, экологии, положения семей.

"Учитывая ныне действующую редакцию статьи 7.1 Федерального закона "О парламентском контроле", заслушивание палатами Федерального Собрания Российской Федерации информации представителей Правительства Российской Федерации о государственных и национальных докладах осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Таким образом, законопроектом предлагается повысить статус доклада о реализации государственной политики в сфере образования до национального и устранить законодательный пробел, закрепив положение о заслушивании доклада на заседаниях палат Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке.

Законопроект поддержало Министерство просвещения РФ, а его идею - президент Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах детей, утверждают авторы законопроекта.

"В объявленное Десятилетие детства и в рамках реализации указа президента России от 7 мая 2018 г. форма публичного национального доклада позволит создать дополнительные условия для обеспечения единства образовательного пространства путем парламентского контроля", - говорится в сопроводительных документах.

Комитет Госдумы по образованию и науке установил срок приема отзывов и замечаний до 10 сентября 2018 г.

Правовое управление Госдумы не высказало возражений, однако отметило, что "указание на заслушивание такого доклада в соответствии со статьей 7.1 закона "О парламентском контроле" представляется избыточным, поскольку нормы названного федерального закона имеют прямое регулирование и действуют без дополнительной отсылки".

Поправки поддержали депутаты Алтайского краевого законодательного собрания и Чукотского автономного округа.