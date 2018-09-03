Песков: Россия не собирается выходить из минского процесса после убийства Захарченко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выходить из минского процесса и из переговоров в нормандском формате после убийства лидера ДНР Александра Захарченко.

Россия всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию минских договоренностей, напомнили в Кремле. Песков подчеркнул, что российская сторона была и остается приверженной минскому процессу, передает "Интерфакс".

Напомним, 31 августа в результате атаки в кафе "Сепар" погибли Захарченко и его охранник, еще 12 человек ранены.

В Кремле ранее пообещали, что убийство главы ДНР " повлечет за собой неизбежные последствия". По словам пресс-секретаря президента, подобные действия не способствуют конструктивному решению проблем в Донбассе.