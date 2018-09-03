Футболисты сборной России собрались на базе в Новогорске для подготовки к матчам с Турцией и Чехией

Футболисты сборной России собрались на тренировочной базе в Новогорске. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в официальном Твиттере национальной команды.

Игроки начинают подготовку к матчам с Турцией и Чехией. Судя по фотографиям футболистов, настроение у них хорошее. А главный тренер сборной Станислав Черчесов, вчера отмечавший юбилей, получил в подарок от сотрудников базы праздничный торт.

Полузащитник @TeamRussia Александр Ерохин прибыл на сбор в отличном настроении! pic.twitter.com/6bk8cpytTk — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

Артем Дзюба в прекрасном настроении и с улыбкой на лице 😊 pic.twitter.com/MS7KoVKYGH — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

Праздничный торт от сотрудников Новогорска для наставника @TeamRussia Станислава Черчесова 🎂 pic.twitter.com/Ssvr3ZIlCx — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчу Лиги Наций УЕФА с Турцией (7 сентября в Трабзоне) и контрольному матчу с Чехией (10 сентября в Ростове-на-Дону). В состав не вошел целый ряд футболистов, принимавших участие в чемпионате, который проходил минувшим летом в России. В частности, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, "железнодорожники" братья Алексей и Антон Миранчуки и новичок "Локомотива" нападающий Федор Смолов оказались вне заявки. Всего в списке значится 25 игроков.