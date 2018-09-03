03 Сентября 2018
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общество Пермский край

Власти Перми потратят 258 млн рублей на реконструкцию нижнего яруса эспланады

Администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по реконструкции сквера эспланады в квартале №68, ограниченном улицами Ленина, Попова, Петропавловской и зданием Законодательного собрания Пермского края. Информация размещена на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.
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Максимальная стоимость контракта - 258,3 млн руб. из них за счет средств городского бюджета на 2018 г. запланировано 50 млн руб., на 2019 г. – 73,3 млн руб.; из краевого бюджета в 2019 г. будет выделено 135 млн руб.

Срок выполнения работ – до 11 июня 2019 г. Прием заявок идет до 20 сентября, торги назначены на 1 октября 2018 г. Согласно техзаданию, подрядчик должен реконструировать нижний ярус квартала №68 до границы проектного откоса, включая два амфитеатра и кафе.

Напомним, масштабный план реконструкции эспланады власти Прикамья озвучили в феврале этого года на заседании краевого парламента. В марте заксобрание заложило в бюджет на эти цели 135 млн руб. Из городского бюджета на проект направят 135 млн руб. Срок реконструкции – два года, общая стоимость - 400 млн руб. В апреле текущего года компания "ИТК-групп" приступила к строительству светомузыкального фонтана. Генподрядчиком было выбрано ООО "ТехДорГрупп".

Светлана Борей


Теги: реконструкция, эспланады



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Власти Перми потратят 258 млн рублей на реконструкцию нижнего яруса эспланады

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