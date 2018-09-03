За торговлю токсичным спиртом два южноуральца оказались на скамье подсудимых

В Миассе и Златоусте будут судить двух мужчин, которые друг с другом не знакомы - их обвиняют в торговле спиртом с токсичными примесями.

Следствие считает, что мужчины, действуя самостоятельно, в разные периоды времени летом этого года продали около 2 литров опасной жидкости, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

"Согласно заключению экспертов установлено, что реализованная спиртосодержащая жидкость по физико-химическим показателям не идентифицируется как водка. В спиртосодержащей жидкости обнаружены недопустимые токсичные микропримеси, опасные для жизни и здоровья человека", - добавили в СК.