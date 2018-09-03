03 Сентября 2018
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происшествия Челябинская область

На Южном Урале подросток, не желая идти на школьную линейку, сбежал из дома, прихватив топор

В Челябинской области накануне 1 сентября 14-летний подросток поссорился с родителями и ушел из дома, взяв с собой топор. Причиной конфликта стало нежелание ребенка идти на школьную линейку.

Как пишет "Кыштымский рабочий", инцидент произошел в поселке Касарги Сосновского района. Подростка до трех часов ночи искали спасатели, после чего приняли решение вернуться на базу, чтобы на следующее утро прибыть туда более расширенным составом. Однако в шесть утра им сообщили, что подросток вернулся сам.


Теги: школьная линейка, подросток, топор, спасатели,



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На Южном Урале подросток, не желая идти на школьную линейку, сбежал из дома, прихватив топор

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