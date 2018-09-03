На Южном Урале подросток, не желая идти на школьную линейку, сбежал из дома, прихватив топор

В Челябинской области накануне 1 сентября 14-летний подросток поссорился с родителями и ушел из дома, взяв с собой топор. Причиной конфликта стало нежелание ребенка идти на школьную линейку.

Как пишет "Кыштымский рабочий", инцидент произошел в поселке Касарги Сосновского района. Подростка до трех часов ночи искали спасатели, после чего приняли решение вернуться на базу, чтобы на следующее утро прибыть туда более расширенным составом. Однако в шесть утра им сообщили, что подросток вернулся сам.