Порошенко внес законопроект о "запрете" ЧФ РФ находиться в Крыму

Украинский президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде свой законопроект о внесении изменений в конституцию. В частности, предложено "запретить" российским военным находиться в Крыму, который в Киеве до сих пор считают своей территорией. Об этом заявила представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

Она отметила, что "предлагается исключить положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами". Луценко добавила, что речь идет конкретно о пребывании в Крыму Черноморского флота РФ на основании Харьковский соглашений 2010 года, которые были денонсированы Россией еще 2 апреля 2014 года - сразу после возврата Крыма в состав России.

Также изменения касаются закрепления в конституции европейского и евроатлантического вектора развития Украины. Поправки необходимо внести в статьи 85, 102, 116 и преамбулу конституции, предусматривающие ответственность за евроинтеграцию и вступление в НАТО и ЕС со стороны президента, парламента и правительства.

То есть Киев создает прецедент, когда несогласие со внешней политикой власти будет автоматически считаться антиконститционными действиями.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, желание закрепить в конституции курс в НАТО и ЕС Порошенко впервые озвучил 28 февраля. В прошлом году Верховная рада уже определила целью внешней политики Украины вступление в НАТО.