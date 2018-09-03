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Назревает скандал: общественники Верхней Пышмы опасаются вырубки деревьев из-за строительства автомобильной дороги

29 августа в Верхней Пышме прошли публичные слушания по строительству автомобильной дороги непосредственно в парковой зоне, прилегающей к Верхнепышминскому городскому парку, расположенному на улице Чкалова. Однако местные общественники жалуются, что данное мероприятие якобы скрыли от горожан. Их волнует тот факт, что на этой территории произрастают многолетние деревья, которые могут оказаться под угрозой вырубки. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе объединения союза активистов Свердловской области.

По мнению активистов, власти города не были заинтересованы в массовом присутствии местных жителей на данных публичных слушаниях и якобы хотели провести данное мероприятие до предстоящих выборов 9 сентября, чтобы это не вызвало общественный резонанс.

"По проекту, протяженность названной дороги шириной 40 м может составить до 1 тыс. 390 м, общая площадь строительства - до 5,5 га. На указанной площади произрастают примерно до одной тысячи многолетних деревьев, включая сосны, ели и лиственные породы деревьев", - сообщают активисты.

Они предполагают, что земельные участки вдоль автомобильной дороги, могут быть в дальнейшем распределены между отдельными категориям граждан в целях строительства коттеджей.

В пресс-службе администрации Накануне.RU заявили, что вырубка деревьев по проекту строительства дороги не предполагается, и будут затронут только кустарники. Также там подтвердили, что в публичных слушаниях участвовало довольно мало людей.

"Официально зарегистрированных участников было совсем немного, потом приходили еще люди, то есть, можно сказать незарегистрированные участники", - прокомментировали в пресс-службе.


Теги: вырубка деревьев, публичные слушания, строительство дороги



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Назревает скандал: общественники Верхней Пышмы опасаются вырубки деревьев из-за строительства автомобильной дороги

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