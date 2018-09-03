03 Сентября 2018
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Хроники Урала: специальный проект Уральского Рабочего и Накануне.RU Свердловская область

Автомобильному фальсификату поставят заслон

Уральское межрегиональное территориальное управление Росстандарта проверит, насколько безопасны колесные диски автомобилей, курсирующих по дорогам региона.

Росстандарт действует в интересах автомобильного сообщества, которое озабочено тем, что отечественный рынок наводнен фальсифицированными автодеталями. По данным Минэкономразвития России, контрафакт составляет половину внутреннего оборота запчастей, что напрямую влияет на надежность транспортных средств — 13% ДТП происходят из-за технической неисправности автомобилей.

Как сообщает ответственный представитель Росстандарта в Уральском федеральном округе Ольга Бушневская, за нарушения, связанные с выпуском в обращение деталей нелегитимных запчастей, в последнее время были привлечены к ответственности два предприятия малого бизнеса, действующие на территории округа.

Первое поставляло на рынок предпусковые электрические электроподогреватели, нарушая при этом требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

Второе выпустило в обращение воздушные фильтры под торговым знаком «Патрон», при этом не провело обязательную сертификацию изделия на соответствие техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Екатеринбург, ул. Радищева(2018)|Фото: Накануне.RU

Поскольку правонарушения предпринимателями были совершены впервые, надзорный орган ограничился предупреждением. "Более активному выявлению поставщиков контрафакта могли бы способствовать сами автовладельцы, поскольку в связи с требованиями законодательства просто так прийти и проверить продукцию мы не можем. Должно быть основание: либо плановая проверка, либо внеплановая — по обращению физических или юридических лиц", — подчеркивает Ольга Бушневская.

Как очистить рынок от автохлама, обсуждали на днях участники публичных слушаний, состоявшихся в рамках Московского международного автомобильного салона. В частности, в ближайшие несколько лет будет разработана первая национальная методика проведения краш-тестов по аналогии с европейской Euro NCAP, что позволит улучшить качество техники в России, полагают эксперты.

Свою лепту в оздоровление отечественного авторынка могла бы внести таможенная служба, поскольку около 80% запчастей поступает в страну из-за границы.

По мнению участников обсуждения, улучшить ситуацию поможет также создание единой электронной базы автомобилей в России. В пилотном режиме проект начинает осуществляться уже в сентябре текущего года, а полномасштабная реализация начнется с 1 января 2019 года.

А как быть сегодня обычному автолюбителю, чтобы не нарваться на поставщиков контрафакта? "Такая опасность существует, если ты ремонтируешь свою машину неизвестно у кого, — признается Николай Славин, автолюбитель из Каменска-Уральского. — Обращаться надо к надежным, проверенным мастерам, в сервисные центры с хорошей репутацией. Я «свой» сервис нашел по рекомендации людей, которые обслуживали там свою технику и остались довольны".


Теги: фальсификат, авторынок, контрафакт,



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Автомобильному фальсификату поставят заслон

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