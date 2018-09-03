В Перми от рук отчима погибла шестилетняя девочка

В Перми погибла шестилетняя девочка. Ее смерть вменяют отчиму ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли 31 августа в одной из квартир дома в Кировском районе Перми. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – 33-летний отчим. По версии следствия, в последний день лета он избил падчерицу, пока ее мать была на работе.

Ему предъявлено первоначальное обвинение по статье "Убийство малолетнего с особой жестокостью". Отчим погибшей арестован.