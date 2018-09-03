Минсельхоз: Предпосылок для резкого роста цен на хлеб нет

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в России в этом году растут, но всего на 1,4%, и никаких предпосылок для их резкого роста нет, заявили в Минсельхозе.

Ранее СМИ сообщали о том, что цены на хлеб и муку в России уже к октябрю этого года могут вырасти на 10%. Отмечалось, что зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в текущем году.

В Минсельхозе, однако, заявляют, что несмотря на снижение общего показателя, валовой сбор зерновых окажется выше среднего показателя за последние 10 лет. Об этом пишет "Российская газета".