03 Сентября 2018
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Приволжский ФО

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Дальневосточный ФО

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политика В России В бывшем СССР Украина

Киев разъяснил позицию по разрыву Договора о дружбе с Россией

Украина не будет разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Она просто не будет его продлевать и требовать, чтобы Россия "ответила" за его якобы нарушение. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
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По ее словам, "речь не идет ни про какие денонсации", Украина будет требовать от России во всех международных судах "отвечать за то, что они нарушили это соглашение".

Геращенко отметила, что украинский президент Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел "не готовить документы к пролонгации этого соглашения, которое наступает автоматически".

"Речь идет исключительно о непролонгации", – подчеркнула она.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 28 августа Порошенко заявил, что поручил подготовить необходимый пакет документов для расторжения договора. Позже об этом заявил глава МИД Павел Климкин.


Теги: Украина, договор о дружбе



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Киев разъяснил позицию по разрыву Договора о дружбе с Россией

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