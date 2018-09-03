В Мордовии при проведении работ в канализационном колодце отравились трое работников
В Мордовии трое работников погибли из-за отравления в канализационном колодце, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел днем 31 августа в городе Ковылкино. Три слесаря, работающих в ООО "Водоканал-Ковылкинский", при производстве работ по пробивке канализации в канализационном колодце отравились неустановленным веществом.
Точную причину смерти будет установлена после судебно-медицинских экспертиз.
Следователи оценят действия лиц, ответственных за технику безопасности и охрану труда в указанной организации.
Как сообщало Накануне.RU, недавно в Тюменской области спасатель вытащил из колодца трех потерявших сознание рабочих.