В Мордовии при проведении работ в канализационном колодце отравились трое работников

В Мордовии трое работников погибли из-за отравления в канализационном колодце, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел днем 31 августа в городе Ковылкино. Три слесаря, работающих в ООО "Водоканал-Ковылкинский", при производстве работ по пробивке канализации в канализационном колодце отравились неустановленным веществом.

Точную причину смерти будет установлена после судебно-медицинских экспертиз.

Следователи оценят действия лиц, ответственных за технику безопасности и охрану труда в указанной организации.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Тюменской области спасатель вытащил из колодца трех потерявших сознание рабочих.