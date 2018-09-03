После крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области.

Напомним, в воскресенье вертолет выполнял полет в Братском районе и перестал выходить на связь. Сегодня его нашли разрушенным.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, судно принадлежало авиакомпании "Ангара" и вылетело для производства аэросъемки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Напомним, в результате крушения погибли три человека.