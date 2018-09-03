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политика Челябинская область

Челябинские коммунисты подали уведомление об организации инициативной группы для проведения референдума по пенсионной "реформе"

Челябинские коммунисты сегодня, 3 сентября, подали в облизбирком уведомление об организации региональной инициативной группы для проведения референдума по пенсионной "реформе".

"Предполагаемый нами референдум должен касаться вопроса: "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе челябинского обкома КПРФ.

9 сентября состоится собрание инициативной группы. Как отмечают в партии, членами инициативной группы могут стать южноуральцы не моложе 18 лет, без судимостей. Партийная принадлежность значения не имеет.

Накануне в Челябинске прошел митинг протеста против пенсионной "реформы". В нем приняли участие более 500 человек.


Теги: референдум, пенсионная реформа, КПРФ,



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Челябинские коммунисты подали уведомление об организации инициативной группы для проведения референдума по пенсионной "реформе"

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Ранее 21.08.2018 15:18 Мск Коммунисты Челябинска "притормозили" с группой по референдуму
Ранее 20.08.2018 16:28 Мск Челябинские коммунисты собирают инициативную группу для проведения референдума по пенсионной "реформе"

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