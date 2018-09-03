03 Сентября 2018
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Перед выборами в Екатеринбурге состоится очередной митинг против пенсионной "реформы"

7 сентября в Екатеринбурге пройдет очередной митинг против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил в Facebook представитель политического совета партии "Яблоко" Максим Петлин.

По его информации, на мероприятии планируется подвести итоги кампании по сбору подписей против повышения пенсионного возраста, и "с резолюцией митинга отправить их адресатам".

Также отмечается, что помимо пенсионной "реформы" на акции будут затронуты и другие проблемы Екатеринбурга.

Митинг пройдет накануне "дня тишины" - 7 сентября в 19.00 на Площади 1905 года.

Отметим, что в уральской столице митинги против пенсионной "реформы" проходили неоднократно, в минувшие выходные коммунисты провели акцию под названием "Марш позора" возле КРК "Уралец". Митинг посетили более тысячи человек.


Теги: митинг, пенсионная реформа, протест, акция, Яблоко



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Перед выборами в Екатеринбурге состоится очередной митинг против пенсионной "реформы"

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