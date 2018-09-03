Сотрудника аэропорта Сочи, погибшего после ЧП с Boeing, предложили посмертно наградить Орденом Мужества

Международный аэропорт Сочи предложил наградить Орденом Мужества руководителя комплексной смены Владимира Бегияна, который скончался от сердечного приступа при ликвидации последствий аварийной посадки самолета.

Напомним, 1 сентября Boeing, совершавший рейс Москва (Внуково) – Сочи в три часа ночи приземлился, однако выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, у него сломались крылья и загорелся один из двигателей. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались, 18 человек получили травмы.

В ходе эвакуации у начальника смены аэропортаслучился сердечный приступ и он скончался.

В аэропорту сообщили, что соответствующие документы о награждении подготовлены. Вопрос рассмотрит Министерство транспорта России, передает РИА Новости.

По факту ЧП уголовное дело завел СКР, также расследованием занимается МАК, Росавиация, Московская транспортная прокуратура, свои проверки проводят авиакомпания и аэропорт.

Рассматривается несколько версий ЧП: ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб.