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Сотрудника аэропорта Сочи, погибшего после ЧП с Boeing, предложили посмертно наградить Орденом Мужества

Международный аэропорт Сочи предложил наградить Орденом Мужества руководителя комплексной смены Владимира Бегияна, который скончался от сердечного приступа при ликвидации последствий аварийной посадки самолета.

Напомним, 1 сентября Boeing, совершавший рейс Москва (Внуково) – Сочи в три часа ночи приземлился, однако выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, у него сломались крылья и загорелся один из двигателей. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались, 18 человек получили травмы.

В ходе эвакуации у начальника смены аэропортаслучился сердечный приступ и он скончался.

В аэропорту сообщили, что соответствующие документы о награждении подготовлены. Вопрос рассмотрит Министерство транспорта России, передает РИА Новости.

По факту ЧП уголовное дело завел СКР, также расследованием занимается МАК, Росавиация, Московская транспортная прокуратура, свои проверки проводят авиакомпания и аэропорт.

Рассматривается несколько версий ЧП: ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб.


Теги: сочи, самолет, боинг, орден мужества



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Сотрудника аэропорта Сочи, погибшего после ЧП с Boeing, предложили посмертно наградить Орденом Мужества

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Развитие сюжета:

Ранее 03.09.2018 14:55 Мск Началась расшифровка бортовых самописцев загоревшегося в Сочи самолета

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