В Югре велосипедист погиб в аварии с машиной ГИБДД

В Нягани столкнулись машина ГИБДД и велосипедист. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского окружного управления СКР.

В 2.15 3 сентября сотрудникам городского отдела окружного управления СКР сообщили о том, что на перекрестке проспекта Нефтяников – улицы Ленина в первом микрорайоне Нягани столкнулись ГИБДД и велосипед. Ехавший на велосипеде 32-летний мужчина умер на месте до приезда "скорой помощи".

Возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли видеорегистратор из служебного автомобиля сотрудников ГИБДД, его записи изучают. Автомобиль тоже изъят. Расследование продолжается.