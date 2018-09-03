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происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре велосипедист погиб в аварии с машиной ГИБДД

В Нягани столкнулись машина ГИБДД и велосипедист. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского окружного управления СКР.
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В 2.15 3 сентября сотрудникам городского отдела окружного управления СКР сообщили о том, что на перекрестке проспекта Нефтяников – улицы Ленина в первом микрорайоне Нягани столкнулись ГИБДД и велосипед. Ехавший на велосипеде 32-летний мужчина умер на месте до приезда "скорой помощи".

Возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли видеорегистратор из служебного автомобиля сотрудников ГИБДД, его записи изучают. Автомобиль тоже изъят. Расследование продолжается.


Теги: велосипедист, автомобиль ГИБДД, авария, уголовное дело



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В Югре велосипедист погиб в аварии с машиной ГИБДД

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