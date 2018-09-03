"Чешский экспортный банк" попытался вступить в дело о банкротстве "Корпорации развития"

"Чешский экспортный банк" - один из инвесторов проекта строительства ТЭС "Полярная" в Ямало-Ненецком автономном округе - пытается вступить в дело о банкротстве уральской "Корпорации развития". Ранее "КР" наняла экспертов для оценки рисков предъявления иска со стороны кредитной организации, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление в Арбитражный суд Свердловской области поступило еще в середине августа, заявленная сумма долга - более 500 млн руб. "Чешский экспортный банк" может стать третьим кредитором "КР" в деле о банкротстве, на рассмотрении суда находятся иски от "Бруно-финанс" и Корпорации "Северо-Запад". Производство, напомним, было приостановлено из-за оспаривания сделок по передаче долгов "КР" в рамках других судебных процессов.

Арбитраж оставил без движения иск "Чешского экспортного банка" из-за отсутствия квитанции об уплате госпошлины. Подтверждение суд будет ждать до 17 сентября. На сентября назначено продолжение рассмотрения иска "Бруно-финанс".

Как сообщало Накануне.RU, "Корпорация развития" провела торги на оказание юридических услуг по оценке риска предъявления требований чешским банком.

Добавим, иски о взыскании долгов посыпались на "Корпорацию развития" в период работы экс-гендиректора Сергея Новицкого, который покинул пост, так и не избавившись от приставки и.о. Помимо этого, резко ухудшились финансовые итоги работы Корпорации. На сегодняшний день структуру возглавляет Сергей Черняев.