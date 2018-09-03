03 Сентября 2018
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ЕМУП "Спецавтобаза" возглавил бывший замминистра природных ресурсов Свердловской области Сергей Пономарев

В понедельник, 3 сентября, коллективу ЕМУП "Спецавтобаза" был представлен новый директор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, предприятие возглавил Сергей Пономарев, который ранее занимал должность заместителя министра природных ресурсов Свердловской области, где специализировался на решении организационно-аналитических вопросов. В прошлом Пономарев работал на производствах (Уралэлектротяжмаш, СВЭЛ).

В 2012 году по приглашению тогдашнего губернатора Пермского края Виктора Басаргина возглавил Агентство по государственным закупкам, а затем стал министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. С 2017 года работал в министерстве природных ресурсов Свердловской области.

ЕМУП "Спецавтобаза" является самым крупным на Урале предприятием, работающим с отходами и содержащим полигоны твердых бытовых отходов. Его предыдущим руководителем был экс-депутат Законодательного собрания региона Нафик Фамиев.


Теги: Спецавтобаза, директор, назначение



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ЕМУП "Спецавтобаза" возглавил бывший замминистра природных ресурсов Свердловской области Сергей Пономарев

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