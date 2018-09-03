СМИ напомнили о запрете публикаций опросов по выборам в Единый день голосования

В Роскомнадзоре предупредили о запрете публикации результатов опросов относительно выборов, проводимых в Единый день голосования 9 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Обнародование результатов исследований запрещено с 4 по 10 сентября, говорится в сообщении.

Такой запрет, согласно законодательству, вводится за пять дней до выборов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.