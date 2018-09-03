На Южном Урале будут судить сотрудника банка за мошенничество с деньгами клиентов

В Катав-Ивановске осудят финансового консультанта "Совкомбанка", который обвиняется в мошенничестве с деньгами клиентов.

Следствие считает, что мужчина совершал без ведома и согласия клиентов финансовые операции по их счетам, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В результате действий консультанта по восьми эпизодам хищения гражданам причинен материальный ущерб на общую сумму более 160 тыс. рублей.

Причиненный ущерб частично на сумму 44 тыс. 347 рублей возмещен. Кроме того, для обеспечения требований гражданских исков городским судом наложен арест на автомобиль обвиняемого.

Ему грозит до 6 лет тюрьмы.