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политика Свердловская область

Избирательные объединения израсходовали на выборы депутатов думы Екатеринбурга 31,6 млн

Избирательная комиссия Екатеринбурга опубликовала официальные сведения о поступлении и расходовании средств фондов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов на выборах депутатов думы областной столицы.
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Отметим, что основные статьи расходов фондов избирательных объединений связны с выпуском, изготовлением и распространением агитационных материалов (на это партии тратят максимальные средства), а также агитацией в СМИ.

Самая богатая кампания, если судить по отчетам, у свердловского регионального отделения партии "Единая Россия". В ее избирательный фонд поступило более 11 млн руб. Наиболее щедрый спонсор кампании "единороссов" - Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (пожертвовал 2,5 млн руб.), собственные средства избирательного объединения составили 7,5 млн руб. На проведение кампании "ЕР" уже потратила более 10,5 млн руб.

Второе место у "Справедливой России": собрано 9,9 млн руб., потрачено более 8 млн руб. Фонд наполнен за счет собственных средств избирательного объединения (7,5 млн руб.) и пожертвований граждан (2,4 млн руб.)

На третьем значится "Яблоко", полностью финансируемое на партийные деньги - почти 6,5 млн руб. (израсходовано 4,7 млн).

Четвертой стала КПРФ3,3 млн руб. собрали за счет партии, и практически все средства уже потратили.

Почти исчерпан избирательный счет и у регионального отделения ЛДПР – от собранных партией 2 млн 814 тыс. руб. осталось 2 тыс. 610 руб.

Кстати, в отчете горизбиркома также значится отделение "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Свердловской области. Не ожидая, что их снимут с выборов, "пенсионеры" успели собрать и потратить – 2 млн 150 тыс. руб.

Всего избирательными объединениями на период до 29 августа израсходовано на кампанию более 31,6 млн руб.

Напомним, выборы депутатов думы Екатеринбурга нового созыва назначены на 9 сентября.


Теги: выборы, дума Екатеринбурга, избирательная комиссия, избирательный фонд



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Избирательные объединения израсходовали на выборы депутатов думы Екатеринбурга 31,6 млн

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