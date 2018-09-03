"Нет полноценной концепции благоустройства". Екатеринбургские общественники просят Куйвашева разобраться с проектом Шарташского лесопарка

Екатеринбургские общественники направили обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой включиться в ситуацию с реализацией проекта благоустройства Шарташского лесопарка. По их мнению, проект, представленный летом на общественных слушаниях, не представляет собой целостную картину парковой территории. Официальное письмо опубликовано в группе Facebook "За наш Шарташ", передает корреспондент Накануне.RU

С момента разработки проекта благоустройства лесопарка прошел уже год, поэтому местных общественников беспокоит несколько моментов, например, по их мнению, реализовать проект в установленный срок – к 2020 г. – не получится, так как отсутствует план намеченных работ и не видны никакие начальные изменения. Речь идет не о глобальных изменениях, а о промежуточных итогах за минувший год.

"По прошествии года так и не появилась полноценная концепция благоустройства Шарташского лесного парка, которая бы охватывала основные критерии формирования комфортной городской среды", - приводится в документе еще один аргумент.

Кроме того, горожан беспокоит некая "самоизоляция" представителей администрации парка, которые "уклоняются от диалога с общественностью" и не озвучивают ближайших планов по развитию лесопарка.

Изучить данный проект общественники попросили также профессиональных архитекторов из Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Специалисты раскритиковали проект, назвав основной его проблемой отсутствие ориентации на жителей города.

"В проекте парка от УДТ нет стержневой идеи, которая позволит парку развиваться в будущее, что, к сожалению, происходит от непонимания проектировщиками сути создания таких значимых общественных объектов: необходимости создания их коренной связи с пользователями, а именно с жителями мегаполиса, каким является Екатеринбург", - говорится в заключении архитекторов.

Напомним, что в конце июля проект был вынесен на общественные слушания, большинство участников проголосовали "за". Согласно проекту, который разрабатывала компания "УралДорТехнологии", парк будет разделен на несколько функциональных зон, где появятся велодорожки, спортивные и детские площадки. А ключевой идеей парка станет создание оздоровительного кластера.