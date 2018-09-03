03 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Выбор редакции. Как прощались с Захарченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

общество Свердловская область

"Нет полноценной концепции благоустройства". Екатеринбургские общественники просят Куйвашева разобраться с проектом Шарташского лесопарка

Екатеринбургские общественники направили обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой включиться в ситуацию с реализацией проекта благоустройства Шарташского лесопарка. По их мнению, проект, представленный летом на общественных слушаниях, не представляет собой целостную картину парковой территории. Официальное письмо опубликовано в группе Facebook "За наш Шарташ", передает корреспондент Накануне.RU

С момента разработки проекта благоустройства лесопарка прошел уже год, поэтому местных общественников беспокоит несколько моментов, например, по их мнению, реализовать проект в установленный срок – к 2020 г. – не получится, так как отсутствует план намеченных работ и не видны никакие начальные изменения. Речь идет не о глобальных изменениях, а о промежуточных итогах за минувший год.

"По прошествии года так и не появилась полноценная концепция благоустройства Шарташского лесного парка, которая бы охватывала основные критерии формирования комфортной городской среды", - приводится в документе еще один аргумент.

Кроме того, горожан беспокоит некая "самоизоляция" представителей администрации парка, которые "уклоняются от диалога с общественностью" и не озвучивают ближайших планов по развитию лесопарка.

Изучить данный проект общественники попросили также профессиональных архитекторов из Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Специалисты раскритиковали проект, назвав основной его проблемой отсутствие ориентации на жителей города.

"В проекте парка от УДТ нет стержневой идеи, которая позволит парку развиваться в будущее, что, к сожалению, происходит от непонимания проектировщиками сути создания таких значимых общественных объектов: необходимости создания их коренной связи с пользователями, а именно с жителями мегаполиса, каким является Екатеринбург", - говорится в заключении архитекторов.

Напомним, что в конце июля проект был вынесен на общественные слушания, большинство участников проголосовали "за". Согласно проекту, который разрабатывала компания "УралДорТехнологии", парк будет разделен на несколько функциональных зон, где появятся велодорожки, спортивные и детские площадки. А ключевой идеей парка станет создание оздоровительного кластера.


Теги: Шарташский лесопарк, Евгений Куйвашев, обращение, проект благоустройства, архитекторы



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Нет полноценной концепции благоустройства". Екатеринбургские общественники просят Куйвашева разобраться с проектом Шарташского лесопарка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.08.2018 07:58 Мск Для Шарташского лесопарка в Екатеринбурге разработали информационные стенды с wi-fi
Ранее 27.07.2018 13:35 Мск Жители Екатеринбурга поддержали проект благоустройства Шарташского лесопарка
Ранее 16.03.2018 14:19 Мск "Готов учесть все предложения": директор Шарташа заявил, что сделает лесопарк одним из лучших в Европе
Ранее 13.03.2018 14:59 Мск Евгений Куйвашев назвал имя директора Шарташского лесопарка
Ранее 12.03.2018 16:07 Мск Свердловчане выбрали варианты оформления входа в Шарташский лесопарк
Ранее 12.03.2018 11:53 Мск К концу недели у Шарташского лесопарка появится новый директор
Ранее 02.03.2018 12:29 Мск Минприроды просит екатеринбуржцев проголосовать за лучший дизайн входа в Шарташский лесопарк
Ранее 20.02.2018 16:19 Мск Кандидаты на должность директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге презентовали свои проекты
Ранее 10.01.2018 10:22 Мск Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге будет определен в результате открытого отбора
Ранее 07.12.2017 12:03 Мск "Нужен человек, который знает, что делать": директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге выберут на конкурсной основе
Ранее 22.11.2017 11:26 Мск Благоустройство Шарташского лесного парка планируется завершить к 2020 году
Ранее 12.09.2017 09:45 Мск В Екатеринбурге в Шарташском лесопарке проведут санитарно-оздоровительные рубки

Экспертное мнение


Голосование

Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Результаты 888

Мнения из сети


Наши спецпроекты