03 Сентября 2018
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В Алтайском крае полицейские изъяли у жителя полкило конопли

Накануне полицейские Рубцовска задержали местного жителя. При проведении личного досмотра у мужчины был обнаружен пакет с растительным веществом. Проведенная экспертиза, как пояснили Федералпресс в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, показала, что зелье не что иное, как конопля.

При этом мужчина во время допроса сообщил, что растение собирал исключительно для собственного потребления. На данный момент, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ, выясняются обстоятельства хранения, приготовления и употребления наркотиков.


Теги: полицейские, конопля, дело



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В Алтайском крае полицейские изъяли у жителя полкило конопли

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