Москвичи предпочли "пенсионному" протесту лекцию об успешности от "коуча №1"

В России началась новая волна протестов, связанных с повышением пенсионного возраста. 2 сентября в Москве состоялось шествие КПРФ, финалом выступлений должна стать акция 16 сентября в Санкт-Петербурге. При этом массовость дебютного осеннего мероприятия в столице остаётся под вопросом – депутат Госдумы РФ Владимир Кашин называл цифру в 100 тыс. человек, полиция оценила количество собравшихся в 6 тыс., а независимые наблюдатели – в 7-10 тыс. человек. Акции в регионах получились совсем немногочисленными.

Причины того, почему митинг против судьбоносной пенсионной "реформы" получился относительно немногочисленным даже в столице, называются разные, но бросается в глаза, что москвичи гораздо охотнее днём ранее шли на лекцию американского бизнес-тренера Тони Роббинс. Он сумел собрал полный зал спорткомплекса "Олимпийский". Послушать "коуча" №1 в мире, гуру президентов и звезд Голливуда, автора бестселлеров "Беспредельная власть" и "Разбуди в себе исполина" пришли 26 тыс. человек. Билеты на его выступление с "секретами безусловного успеха" стоили от 30 до 500 тыс. руб. Не вдаваясь в то, что к организации столь дорогого мероприятия осталось немало негативных отзывов (спикер опоздал, отмечалась огромная очередь за устройствами для синхронного перевода и т.д.), обратим внимание на другое – заезжий коуч собрал на платном мероприятии как минимум вдвое больше людей, чем российская оппозиция по весьма актуальному поводу на легальном и бесплатном митинге.

Означает ли это, что протестно настроенная часть населения "спит", и второй волне митингов не удалось набрать нужной массовости? Почему людей, готовых за десятки тысяч рублей выслушать сомнительной эффективности советы об успехе, собирается больше, чем желающих защитить свои пенсионные накопления и социальные права?

Своим мнением об этом с Накануне.RU поделился социолог, главный редактор журнала "Рабкор" Борис Кагарлицкий:

"Понятно, что те, кто ходят на бизнес-тренинги и на митинги – это разные люди, которые представляют разные социальные группы. И те люди, к которым обращаются в данном случае организаторы протеста против пенсионной "реформы", – это наиболее придавленные, и значительная часть их не верит в то, что можно вообще что-либо изменить".

По его словам, к тому же, самое начало осени – это крайне неудачное время для проведения митинга и вообще для акций протеста. Однако теперь оказывается, что митинги 2 числа были фактически разогревом для Навального, который собирает свои акции 9 сентября. "Навальный сейчас, конечно, выведет больше людей и это будет именно несанкционированный митинг. И это будет определённой объективной пробой сил, при любом ходе событий, даже если людей будет не безумно много, это будет не очень удобный вариант для власти, потому что несанкционированный митинг будет, конечно, массовей, чем санкционированный. Это уже можно сказать заранее. И эту ловушку закладывает сама власть", – говорит социолог.

При этом, он признаёт, что на данном этапе пенсионной "реформы" Москва не играет серьёзной роли, а важна общая география протеста:

"Обратите внимание – если мы возьмём летние протесты, мы имеем около 200 населённых пунктов, в которых прошли акции, порой они были там, где за всё время правления Путина никогда, ни разу не было ни одного протеста. Эти населённые пункты являются электоральной базой "Единой России". И в результате пенсионной "реформы" эта база уходит. Долгосрочный электоральный ущерб может оказаться несопоставим с митингами. Люди, которые раньше добровольно голосовали, теперь не будут голосовать за "Единую Россию". Парадокс нынешней ситуации в том, что "реформа" бьёт по тем группам, которые буквально до нынешнего лета оставались наиболее лояльными и добросовестными сторонниками власти".

Социолог считает, что "реформа" уничтожила путинский электорат как явление. "Понятно, можно фальсифицировать выборы, но проблема в том, что любая фальсификация опирается на некоторое количество людей, на некоторые социальные группы, которые реально голосуют и реально поддерживают. А это как раз районные центры, маленькие городки".