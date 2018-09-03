"Переверни календарь!" В России ежегодный всплеск шуток про третье сентября

Ежегодный пик остроумия приходится в России на 3 сентября, день, когда горят костры рябин, согласно тексту шлягера Михаила Шуфутинского. Сегодня можно отведать гамбургер с рябиной, перевернуть календарь и проделать остальные ежегодные третьесентябрьские ритуалы.

Песня "Третье сентября" написана композитором Игорем Крутым на слова Игоря Николаева и впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году, однако популярность на волне мемов пришла к этой композиции уже в 21 веке.

Публикация от Грушевский Михаил. Шоумен (@grushevskiymikhail) 2 Сен 2017 в 7:10 PDT

Яндекс.Музыка сегодня предлагает плейлист для третьего сентября. В подборку вошли 11 песен про осень, включая, конечно, хит Шуфутинского.

Сервис поиска билетов Авиасейлс предлагает "повертеть Шуфутинского".

Додо пицца сообщает, что сегодня все пиццы в меню выпечены на огнях рябин.

Отреагировал на дату и Бургер Кинг, известный своими необычными пиар-решениями. "ВКонтакте" ресторан быстрого питания рекламирует сезонную новинку - воппер Шуфутинский с рябиной и рябиновым соусом. "Приготовлен на костре", - отмечается на флаере.

Сайт этого же фаст-фуда предлагает перевернуть календарь и получить скидочные купоны.

С аналогичным предложением к клиентам обратилась служба доставки еды Delivery Club - можно перевернуть календарь, пройти шуточный тест на знание текста и выиграть календарь с промокодами на целый год. В описании говорится, что этот календарь можно переворачивать сколько угодно - в нем всегда будет третье сентября.

Еще один вечный календарь третьего сентября размещен на одноименном сайте "3 сентября". По внутреннему счетчику сайта, календарь на нем перевернули уже больше 5,6 миллиона раз, дата осталась неизменной.

Традиционный набор для празднования третьего сентября: желтый лист, календарь и костры рябин

В соцсетях третье сентября традиционно в тренде:

— Алло! Это страховая?

— Да, здравствуйте! Что вас интересует?

— У вас можно застраховаться от пожара?

— Разумеется.

— Даже если загорят костры рябин?

— Господи, только не это опять.

— Или, допустим, обещания?

— Ненавижу третье сентября.

— От одиночества страхуете? Алло? Алло?! — Таня Барышникова (@sarcazmator) 2 сентября 2018 г.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ



ПРОТОКОЛ ШУФУТИНСКИЙ



ПОВТОРЯЮ, ПРОТОКОЛ ШУФУТИНСКИЙ



КОНЦЕНТРАЦИЯ ШУТОК ПРО ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ БЛИЗКА К СМЕРТЕЛЬНОЙ



НЕМЕДЛЕННО ПРОСЛЕДУЙТЕ В УБЕЖИЩЕ



*БИИИИП БИИИИИП*



ЗАНЯТЬ ПОСТЫ ПО БОЕВОМУ РАСПИСАНИЮ, ЭТО НЕ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА — Коньякольский (@IngwarNikolskiy) 2 сентября 2018 г.

сегодня предлагает напомнить друзьям о пропахшей костром рябин дате бесплатным виртуальным подарком:

В Воронеже портрет Шуфутинского выложили из автомобилей.

Хоккейный клуб "Торпедо" анонсировал продажу билетов на сегодняшнюю игру с СКА мемом про третье сентября:

Добавим также, что песня "Третье сентября" сегодня поднялась на

Отметим, что 3 сентября для Шуфутинского это не день прощанья, а день рождения старшего внука. По словам исполнителя, никаких расставаний и драматических событий в этот день у него не было.

Главный ритуал 3 сентября, конечно же, послушать "Третье сентября"...

и подпевать:

Всё не то, всё не так,

Ты мой друг - я твой враг.

Как же так, всё у нас с тобою...

Был апрель, и в любви

Мы клялись, но увы,

Пролетел жёлтый лист

По бульварам Москвы.



Третье сентября - день прощанья,

День, когда горят костры рябин.

Как костры, горят обещанья

В день, когда я совсем один.



Припев:

Я календарь переверну,

И снова третье сентября.

На фото я твоё взгляну,

И снова третье сентября.



Но почему, но почему

Расстаться всё же нам пришлось,

Ведь было всё у нас всерьёз

Второго сентября?





Журавлей белый клин,

Твоя дочь и мой сын,

Все хотят теплоты и ласки.

Мы в любовь, как в игру,

На холодном ветру

Поиграли с тобой,

Но пришёл сам собой

Третье сентября, день прощанья,

День, когда горят костры рябин.

Как костры, горят обещанья

В день, когда я совсем один.



Припев:

Я календарь переверну,

И снова третье сентября.

На фото я твоё взгляну,

И снова третье сентября.



Но почему, но почему

Расстаться всё же нам пришлось,

Ведь было всё у нас всерьёз

Второго сентября?