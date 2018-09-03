03 Сентября 2018
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общество В России

"Переверни календарь!" В России ежегодный всплеск шуток про третье сентября

Ежегодный пик остроумия приходится в России на 3 сентября, день, когда горят костры рябин, согласно тексту шлягера Михаила Шуфутинского. Сегодня можно отведать гамбургер с рябиной, перевернуть календарь и проделать остальные ежегодные третьесентябрьские ритуалы.

Песня "Третье сентября" написана композитором Игорем Крутым на слова Игоря Николаева и впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году, однако популярность на волне мемов пришла к этой композиции уже в 21 веке.

Яндекс.Музыка сегодня предлагает плейлист для третьего сентября. В подборку вошли 11 песен про осень, включая, конечно, хит Шуфутинского.

(2018)|Фото: music.yandex.ru

Сервис поиска билетов Авиасейлс предлагает "повертеть Шуфутинского".

Додо пицца сообщает, что сегодня все пиццы в меню выпечены на огнях рябин.

(2018)|Фото: vk.com/dodo

Отреагировал на дату и Бургер Кинг, известный своими необычными пиар-решениями. "ВКонтакте" ресторан быстрого питания рекламирует сезонную новинку - воппер Шуфутинский с рябиной и рябиновым соусом. "Приготовлен на костре", - отмечается на флаере.

(2018)|Фото: vk.com/burgerking

Сайт этого же фаст-фуда предлагает перевернуть календарь и получить скидочные купоны.

(2018)|Фото: burgerking.ru

С аналогичным предложением к клиентам обратилась служба доставки еды Delivery Club - можно перевернуть календарь, пройти шуточный тест на знание текста и выиграть календарь с промокодами на целый год. В описании говорится, что этот календарь можно переворачивать сколько угодно - в нем всегда будет третье сентября.

(2018)|Фото: delivery-club.ru

Еще один вечный календарь третьего сентября размещен на одноименном сайте "3 сентября". По внутреннему счетчику сайта, календарь на нем перевернули уже больше 5,6 миллиона раз, дата осталась неизменной.

(2018)|Фото: 3september.ru

Традиционный набор для празднования третьего сентября: желтый лист, календарь и костры рябин

(2018)|Фото: twitter.com/Yoghikitt

В соцсетях третье сентября традиционно в тренде:

ВКонтакте сегодня предлагает напомнить друзьям о пропахшей костром рябин дате бесплатным виртуальным подарком:

(2018)|Фото: vk.com

В Воронеже портрет Шуфутинского выложили из автомобилей.

(2018)|Фото: vk.com/mdps_036

Хоккейный клуб "Торпедо" анонсировал продажу билетов на сегодняшнюю игру с СКА мемом про третье сентября:

Добавим также, что песня "Третье сентября" сегодня поднялась на первое место российского iTunes.

(2018)|Фото: скриншот itunes

Отметим, что 3 сентября для Шуфутинского это не день прощанья, а день рождения старшего внука. По словам исполнителя, никаких расставаний и драматических событий в этот день у него не было.

(2018)|Фото:

Главный ритуал 3 сентября, конечно же, послушать "Третье сентября"...

и подпевать:

Всё не то, всё не так,
Ты мой друг - я твой враг.
Как же так, всё у нас с тобою...
Был апрель, и в любви
Мы клялись, но увы,
Пролетел жёлтый лист
По бульварам Москвы.

Третье сентября - день прощанья,
День, когда горят костры рябин.
Как костры, горят обещанья
В день, когда я совсем один.

Припев:
Я календарь переверну,
И снова третье сентября.
На фото я твоё взгляну,
И снова третье сентября.

Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось,
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября?


Журавлей белый клин,
Твоя дочь и мой сын,
Все хотят теплоты и ласки.
Мы в любовь, как в игру,
На холодном ветру
Поиграли с тобой,
Но пришёл сам собой
Третье сентября, день прощанья,
День, когда горят костры рябин.
Как костры, горят обещанья
В день, когда я совсем один.

Припев:
Я календарь переверну,
И снова третье сентября.
На фото я твоё взгляну,
И снова третье сентября.

Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось,
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября?


Теги: третье сентября, переверни календарь, костры рябин, день прощанья



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"Переверни календарь!" В России ежегодный всплеск шуток про третье сентября

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